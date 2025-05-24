В России в течение двух-трех лет планируют заменить около 11% лифтов

Депутат Кошелев: в ближайшие два-три года в РФ заменят 64 тыс. лифтов

Более 60 тыс. лифтов требуется заменить в России в ближайшие два-три года. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

Он рассказал, что в настоящее время в многоквартирных домах на территории страны установлены около 600 тыс. лифтов.

«64 тыс. лифтов надо заменить в течение двух-трех лет, около 11% от общего объема», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, в том числе по этой причине правительство РФ оказывает серьезную поддержку производителям лифтового оборудования. Власти стремятся увеличить производственные мощности, чтобы в будущем избежать «провалов» при замене 11% лифтов в многоквартирных домах.

«Производство есть, оно достаточно хорошо представлено, но требуется увеличение мощностей и выпуска продукции», — сказал Кошелев.

15 апреля российский лидер Владимир Путин принял участие в заседании президиума Государственного совета РФ. В ходе встречи он потребовал выработать четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов, чтобы граждане понимали, на что расходуются собранные с них денежные средства.

Ранее в Госдуме РФ предложили направлять штрафы с коммунальщиков на финансирование капитального ремонта домов.