Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Штрафы с коммунальщиков предложили направлять на капремонт

Депутаты предложили направлять штрафы с коммунальщиков на капремонт домов
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который предполагает направление штрафов с коммунальщиков на финансирование работ по капремонту домов. Об этом сообщила газета «Известия».

«Штрафы с управляющих компаний (УК), региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ресурсоснабжающих организаций предлагают оставить в системе ЖКХ и направлять на капитальный ремонт многоквартирных домов», — говорится в материале.

Цель данной инициативы — компенсация нехватки средств региональных фондов капремонта на эти цели. Как отметил депутат Сергей Пахомов, на сегодняшний день дефицит составляет около 80 млрд рублей, из-за чего сдвигаются сроки выполнения критически необходимых работ.

Директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко считает соответствующий проект закона интересным и заслуживающим изучения.

В январе Госдума приняла закон, предполагающий увеличение с 50 до 60% уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для тех домов, которые выбрали способ сбора на специальном счете.

Ранее жители дома в Якутске сообщили о трещинах в стенах и отсутствии горячей воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами