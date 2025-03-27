Штрафы с коммунальщиков предложили направлять на капремонт

Депутаты предложили направлять штрафы с коммунальщиков на капремонт домов

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который предполагает направление штрафов с коммунальщиков на финансирование работ по капремонту домов. Об этом сообщила газета «Известия».

«Штрафы с управляющих компаний (УК), региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ресурсоснабжающих организаций предлагают оставить в системе ЖКХ и направлять на капитальный ремонт многоквартирных домов», — говорится в материале.

Цель данной инициативы — компенсация нехватки средств региональных фондов капремонта на эти цели. Как отметил депутат Сергей Пахомов, на сегодняшний день дефицит составляет около 80 млрд рублей, из-за чего сдвигаются сроки выполнения критически необходимых работ.

Директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко считает соответствующий проект закона интересным и заслуживающим изучения.

В январе Госдума приняла закон, предполагающий увеличение с 50 до 60% уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для тех домов, которые выбрали способ сбора на специальном счете.

Ранее жители дома в Якутске сообщили о трещинах в стенах и отсутствии горячей воды.