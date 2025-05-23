Прилепин отреагировал на возвращение гражданских лиц по обмену с Украины

Возвращение с Украины политических пророссийских заключенных в рамках стамбульских договоренностей — личный праздник. Об этом заявил ТАСС подполковник Росгвардии, политический деятель и писатель Захар Прилепин.

«Состоялось небывалое: гражданские, массово, впервые за время проведения СВО оказались включены в списки на обмен и к настоящему времени уже освобождены», — отметил он.

Прилепин рассказал, что его штаб два года боролся за пророссийских политических заключенных и поднимал вопрос о необходимости «инициирования практики их обмена».

«И вот 120 человек вернулись к семьям. У меня сегодня личный праздник, скрывать не стану», — подчеркнул писатель.

Политический деятель заявил, что фраза «русские своих не бросают» в очередной раз обрела вес и смысл.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее Минобороны РФ показало видео с гражданским населением, освобожденным из украинского плена.