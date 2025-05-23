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Число пострадавших в результате нападения с ножом в Гамбурге возросло до 12

Bild: число пострадавших из-за нападения с ножом в Гамбурге возросло до 12
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Steven Hutchings/dpa/Global Look Press

Минимум 12 человек пострадали в результате нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга на севере Германии. Об этом пишет газета Bild.

«Инцидент произошел на платформе 13/14. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще трое получили серьезные ранения, шесть человек получили легкие ранения», — говорится в публикации.

Федеральная полиция арестовала женщину. Подробности происшествия пока не раскрываются.

Незадолго до этого сообщалось, что на вокзале Гамбурга ножевые ранения получили восемь человек.

31 декабря 2024 года в берлинском районе Шарлоттенбург гражданин Сирии, зарегистрированный в Швеции, совершил нападение с ножом на двух прохожих в местном супермаркете. Один из пострадавших после оказания медицинской помощи был отпущен домой, второго госпитализировали. Полиция задержала нападавшего. По предварительной информации, у него имеются признаки психического заболевания.

За день до этого полицейские немецкого города Хиршберга тяжело ранили украинского беженца, который пытался напасть на них с топором и ножом.

Ранее женщина с ножом напала на людей на западе Германии.

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