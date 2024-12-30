В Германии полиция ранила больного шизофренией украинского беженца с топором

Bild: полиция в ФРГ ранила психбольного беженца с Украины с топором и ножом

Полицейские немецкого города Хиршберга в Германии тяжело ранили больного шизофренией украинского беженца, который пытался напасть на них с топором и ножом. Об этом написала газета Bild.

До этого местные СМИ писали о стрельбе на территории фирмы на улице Бергштрассе 28 декабря. Там около полудня мужчина сначала устроил скандал, размахивая ножом и топором, из-за чего глава фирмы вызвал полицию. Однако неадекват бросился с топором и на подъехавших правоохранителей, из-за чего те выстрелили в него.

По информации Bild, мужчину зовут Владислав. Он оказался беженцем с Украины и уже два года проживает в Германии в общежитии. Его друг и священник рассказал изданию, что Владислав страдает шизофренией и депрессией, но в целом он «чудесный и дружелюбный молодой человек».

Газета добавила, в субботу вечером раненому мужчине сделали операцию, но о его нынешнем состоянии пока ничего неизвестно. Правоохранители сейчас выясняют, что побудило 26-летнего молодого человека нападать с острыми предметами на людей.

Ранее украинца заподозрили в поджоге приюта для беженцев в Германии.