Восемь человек пострадали в результате нападения с ножом на вокзале Гамбурга

Bild: на вокзале Гамбурга из-за нападения с ножом пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга на севере Германии. Об этом пишет газета Bild.

«В пятницу вечером на центральном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом. Пострадали восемь человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

По информации издания, полицейские в результате «крупной операции» арестовали женщину. Подробности происшествия пока не раскрываются.

18 мая стало известно, что неизвестный напал с ножом на посетителей бара в немецком городе Билефельд. По предварительным данным, пострадали минимум пять человек, несколько из них госпитализированы с тяжелыми травмами. По данным Bild, преступник нападал без разбора, используя нож и трость. Ему удалось скрыться с места преступления, но он оставил рюкзак. Внутри него позже обнаружили оружие, бутылку с горючей смесью и выданное на имя гражданина Сирии разрешение на проживание в Германии.

Полиция не исключает версию теракта, велись розыскные мероприятия.

Ранее на северо-западе Германии мужчина с ножом по неизвестной причине напал на четырех человек.