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В Берлине сириец напал с ножом на прохожих

Сириец ранил ножом двух прохожих в Берлине, нападавшего задержали
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Depositphotos

В берлинском районе Шарлоттенбург гражданин Сирии, зарегистрированный в Швеции, совершил нападение с ножом на двух прохожих в местном супермаркете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции.

Инцидент квалифицирован как покушение. Нападавший взял нож с прилавка магазина и нанес колото-резаные раны двум мужчинам. Один из пострадавших после оказания медицинской помощи был отпущен домой, второй находится в больнице.

Полиция задержала нападавшего. По предварительной информации, у него имеются признаки психического заболевания.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Ведется расследование.

Накануне полицейские немецкого города Хиршберга тяжело ранили украинского беженца, который пытался напасть на них с топором и ножом. Как сообщалось, около полудня мужчина сначала устроил скандал в здании фирмы, размахивая оружием, из-за чего была вызвана полиция. Однако неадекват бросился с топором и на подъехавших правоохранителей, из-за чего те выстрелили в него.

Позже выяснилось, что мужчину зовут Владислав. Его друг рассказал изданию, что нападавший страдает шизофренией и депрессией, но в целом он «чудесный и дружелюбный молодой человек».

Ранее в Петербурге мужчина напал на двоих человек с ножом и нанес им около 100 ударов.

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