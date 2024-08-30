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Женщина с ножом напала на людей на западе Германии

Bild: как минимум пять человек ранены из-за нападения с ножом на западе ФРГ

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Benjamin Westhoff/Global Look Press

По крайней мере пять человек получили ранения в результате нападения женщины с ножом в автобусе в городе Зиген. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что инцидент произошел приблизительно в 19:40 (20:40 мск). Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Представители правоохранительных органов подчеркивают, что автобус направлялся на городской фестиваль в Зиген. В общественном транспортном средстве находилось не менее 40 человек в момент инцидента, отмечает издание.

25 августа подозреваемый в нападении с ножом на фестивале в немецком городе Золинген сдался полиции спустя 26 часов после атаки.

Мужчина сдался полиции в 23:00 по местному времени (0:00 мск), при этом его одежда была запачкана кровью. В полиции подтвердили, что сдался именно подозреваемый в нападении. Задержанный оказался 26-летним уроженцем Сирии. Он прибыл в Германию в 2022 году и получил статус беженца.

В результате нападения на жителей Золингена пострадали не менее 11 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. Троих пожилых людей спасти не удалось.

Ранее в Германии арестовали двух граждан РФ по обвинению в сборе средств для ИГ (организация запрещена в России).

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