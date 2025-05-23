В Орловской области начал работу штаб по устранению последствий крушения вертолета

В Орловской области заработал штаб по устранению последствий крушения Ми-8

На территории Урицкого района Орловской области начал работу оперативный штаб по устранению последствий крушения вертолета Ми-8. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Место происшествия оцеплено, ведутся необходимые проверки. На территории района работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия», — отметил он.

Незадолго до этого сообщалось, что предварительной причиной происшествия называют техническую неисправность. По информации Telegram-канала SHOT, экипаж упавшего вертолета не выжил. Транспортное средство упало на территорию заброшенного химического предприятия на окраине поселка Нарышкино.

Перед падением вертолета в Орловской области объявлялась авиационная опасность. После крушения последовала неоднократная детонация.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что при падении местные жители не пострадали. Граждан призвали не приближаться к воздушному судну из соображений безопасности из-за угрозы новых взрывов.

Ранее появилось видео падения вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка.