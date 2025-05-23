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Названа предварительная причина крушения вертолета в Орловской области

РИА: предварительная причина крушения вертолета Ми-8 – техническая неисправность
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Telegram-канал Осторожно, новости

Предварительная причина крушения вертолета Ми-8 в Орловской области – техническая неисправность. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа, передает РИА Новости.

Отмечается, что вертолет выполнял плановый полет. В ведомстве уточнили, что Ми-8 упал в безлюдной местности.

До этого сообщалось, что перед падением вертолета в Орловской области объявлялась авиационная опасность. После падения вертолета последовала неоднократная детонация.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Урицкого района сообщили, что при падении местные жители не пострадали. Граждан призвали не приближаться к воздушному судну из соображений безопасности из-за угрозы новых взрывов.

Ранее сообщалось, что экипаж упавшего в Орловской области вертолета не выжил.

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