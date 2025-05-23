Экипаж упавшего в Орловской области вертолета погиб. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, транспортное средство упало на территорию заброшенного химического предприятия на окраине поселка Нарышкино. Сколько человек было в воздушном судне, не уточняется. Также пока не известно, был ли вертолет гражданским, военным или спасательным. Причиной крушения, по предварительным данным, был отказ двигателя.

Официальных комментариев по инциденту пока не поступало.

До этого сообщалось, что перед падением вертолета в Орловской области объявлялась авиационная опасность. После падения вертолета последовала неоднократная детонация.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Урицкого района сообщили, что при падении местные жители не пострадали. Граждан призвали не приближаться к воздушному судну из соображений безопасности из-за угрозы новых взрывов.

Ранее сообщалось, что расходы на производство самолетов и вертолетов в РФ урежут на четверть.