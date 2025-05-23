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Государство будет регулировать прием в вузы на платное обучение

Путин подписал закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
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Владимир Песня/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон позволяет кабмину устанавливать правила определения стоимости платного образования, а также количество студентов, которых могут принять на специальности. Правительство также будет следить за перечнем профессий и направлений, по которым будет оказываться господдержка.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

До этого сообщалось, что с января по май 2025 года траты россиян на дополнительное образование детей выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. По данным исследования Почта Банка, средний чек на услуги допобразования за год увеличился на 7%, составив 1483 рубля.

В свою очередь проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Никулин отмечал, что стоимость обучения в высших учебных заведениях в этом году может увеличиться на 20%.

Ранее Россия попала в топ-10 стран по качеству образования.

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