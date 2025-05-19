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Россиян предупредили об увеличении стоимости образования в вузах

Эксперт Никулин: образование в вузах может подорожать на 20% в этом году
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Владимир Песня/РИА Новости

Стоимость обучения в высших учебных заведениях в этом году может увеличиться на 20%. Об этом сказал проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Никулин в беседе с газетой «Известия».

«Стоимость на обучение изменится в любом случае, потому что нормативы затрат в этом году увеличились», — сказал он.

Никулин отметил, что образовательные учреждения определят стоимость обучения до 1 июня, ожидается рост стоимости примерно на 20–30%. Окончательная стоимость зависит от направления, уточнил представитель вуза.

В 2024 году средняя стоимость обучения в российских вузах на программах бакалавриата и специалитета очной формы составляла около 200 882 рублей в год. Однако в ведущих университетах страны цены значительно выше. Например, в Московском физико-техническом институте (МФТИ) средняя стоимость обучения на 2024/25 учебный год составляла около 560 тыс. руб. В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) стоимость обучения по некоторым программам достигала 740 тыс. руб. в год.

Ранее в Ставрополье многодетным пообещали компенсировать 50% стоимости обучения одного из детей.

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