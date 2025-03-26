Россия попала в топ-10 стран по качеству образования

Россия вошла в десятку ведущих стран по качеству образования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, пишет ТАСС.

«Важнейший вопрос нашего образования — его качество. По этому показателю Россия в десятке ведущих государств. А наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места», — сказал Мишустин.

Политик уточнил, что только за 2024 год российские школьники завоевали 42 медали, 31 из которых — золотая. По его словам, благодаря таланту ребят и труду преподавателей Россия оказалась в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей.

До этого президент РФ Владимир Путин определил пять целей развития России до 2030 года. В частности, глава государства указал на необходимость предоставлять возможности для реализации потенциала и развития талантов каждого человека.

Кроме того, в списке целей сохранение населения, здоровье и благополучие людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, а также создание условий для достойного и эффективного труда в России и цифровая трансформация.

Ранее в России подняли вопрос о возвращении в школы оценки за поведение.