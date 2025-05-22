Траты россиян на дополнительное образование детей резко выросли

С января по май 2025 года траты россиян на дополнительное образование детей выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом говорится в исследовании Почта Банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Средний чек на услуги допобразования за год увеличился на 7%, составив 1483 рубля.

«Такая тенденция связана с ростом сегмента платных образовательных услуг на фоне высокого спроса со стороны родителей. Так, все чаще россияне обращаются за специализированными курсами и кружками с целью как можно лучше изучить школьный предмет или развить дополнительные навыки. Как правило, хорошее образование и всестороннее развитие детей считается фактором, определяющим их дальнейший профессиональный путь и будущие успехи. Как правило, в приоритете у россиян профильные образовательные или спортивные услуги», — отметили в пресс-службе банка.

Там уточнили, что наиболее популярны онлайн-школы, центры подготовки к ЕГЭ, секции программирования, лингвистические и хореографические кружки, спортивные клубы, оздоровительные и логопедические центры.

Ранее россияне признались, что сильно стрессуют из-за приближающихся экзаменов детей.