Пожарные из Якутии прибыли тушить леса в Забайкальском крае. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале минприроды региона.

Уточняется, что в регион приехал 21 специалист.

«Люди работают на пожаре в наземной зоне тушения», — говорится в сообщении.

В ведомстве жителям напомнили о запрете посещения лесов в поселке Вершино-Дарасунский.

До этого сообщалось, что МЧС России направило дополнительные силы для защиты от ландшафтного пожара площадью 300 гектаров села Линево Озеро в Хилокском районе Забайкальского края.

Накануне глава МЧС России Александр Куренков заявил, что с начала 2025 года в РФ зарегистрировали 2,5 тысячи очагов пожаров в лесах. Он отметил, что показатель площади возгораний в 2,5 раза превысил аналогичный за тот же период 2024 года.

Сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Забайкалье, где еще в начале апреля ввели режим чрезвычайной ситуации. 14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в крае увеличилась до 629 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье планируют вызвать искусственные осадки на фоне лесных пожаров.