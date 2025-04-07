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В лесах Забайкальского края ввели режим ЧС из-за пожаров

Губернатор Осипов: в лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за пожаров
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Unsplash

В лесах Забайкальского края ввели режим ЧС из-за пожаров. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что почти все пожары в этом году случились по вине человека.

«Такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами, и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах», — говорится в сообщении.

7 апреля в шести районах республики Бурятия и в городе Улан-Удэ загорелся лес на площади 369,9 гектара. Причиной пожаров стали весенний пал и неосторожное обращение с огнем. В тушении огня принимают участие 268 человек и 51 единица лесопожарной техники.

Самой сложной является обстановка в Еравнинском районе, при этом угроза населенным пунктам отсутствует. На территории республики введен особый противопожарный режим, доступ в леса ограничен.

6 апреля сообщалось, что в Дагестане произошел крупный лесной пожар на территории Акушинского района.

21 марта стало известно, что первый в этом году лесной пожар ликвидировали в Московской области. Возгорание произошло в Озерном участковом лесничестве в городском округе Балашиха.

Ранее в Приморье разбушевались природные пожары.

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