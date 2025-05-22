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В МЧС назвали число лесных пожаров, произошедших в России в 2025 году

МЧС: с начала года в РФ зарегистрировали 2,5 тысячи очагов лесных пожаров
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Unsplash

С начала 2025 года в РФ зарегистрировали 2,5 тысячи очагов пожаров в лесах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МЧС Александра Куренкова.

«С начала года на территории Российской Федерации возникло почти 2,5 тысячи очагов лесных пожаров. Площадь пожаров составляет около 2 млн гектаров», — рассказал министр.

Он отметил, что показатель площади возгораний в 2,5 раза превысил аналогичный за тот же период 2024 года.

Сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Забайкалье, где еще в начале апреля ввели режим чрезвычайной ситуации. 14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в крае увеличилась до 629 тысяч гектаров.

19 мая стало известно, что огонь начал отступать от окрестностей Читы. Тушить его помогает авиация, в том числе самолет-амфибия Бе-200.

Ранее сообщалось о случае в Якутии, где мужчина разжег костер и устроил лесной пожар, который тушили сутки.

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