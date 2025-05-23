МЧС усилило группировку для тушения пожаров в Забайкалье, чтобы спасти село

МЧС направило дополнительные силы для защиты села Линево в Забайкалье от пожара

МЧС России направило дополнительные силы для защиты от ландшафтного пожара площадью 300 гектаров села Линево Озеро в Хилокском районе Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В 1,5 километре от села Линево Озеро ландшафтный пожар охватил 300 гектаров. Из-за густой сухой растительности есть риск быстрого распространения пожара и перехода огня на жилые строения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ЧП работают более 30 специалистов и 19 единиц техники.

До этого глава МЧС России Александр Куренков заявил, что с начала 2025 года в РФ зарегистрировали 2,5 тысячи очагов пожаров в лесах. Он отметил, что показатель площади возгораний в 2,5 раза превысил аналогичный за тот же период 2024 года.

Сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Забайкалье, где еще в начале апреля ввели режим чрезвычайной ситуации. 14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в крае увеличилась до 629 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье планируют вызвать искусственные осадки на фоне лесных пожаров.