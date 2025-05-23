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В Забайкалье планируют вызвать искусственные осадки на фоне лесных пожаров

Самолет для вызова искусственных осадков направили в Читу
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РИА Новости

В Читу отправили самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» для вызова осадков, заявил начальник Авиалесоохраны Алексей Панов. Об этом сообщает телеканал ОТР.

По его словам, самолет прибудет в город уже в начале недели.

Панов добавил, что весенние пожары в 100% случаев начинаются из-за человека. Для того чтобы люди не ходили в лес, выставили больше 100 фотоловушек.

До этого глава МЧС России Александр Куренков заявил, что с начала 2025 года в РФ зарегистрировали 2,5 тысячи очагов пожаров в лесах. Он отметил, что показатель площади возгораний в 2,5 раза превысил аналогичный за тот же период 2024 года.

Сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Забайкалье, где еще в начале апреля ввели режим чрезвычайной ситуации. 14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в крае увеличилась до 629 тысяч гектаров.

19 мая стало известно, что огонь начал отступать от окрестностей Читы. Тушить его помогает авиация, в том числе самолет-амфибия Бе-200.

Ранее сообщалось о случае в Якутии, где мужчина разжег костер и устроил лесной пожар, который тушили сутки.

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