В Новосибирске задержали главу регионального минпромторга

В Новосибирске задержали регионального министра промышленности, торговли и предпринимательства Андрея Гончарова. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры.

По данным ведомства, задержание связано с расследованием уголовного дела против министра, а также руководителей частной компании.

Следствие установило, что с мая 2023-го по январь 2024 года министр незаконно уменьшил объем поставок по госконтракту, но при этом оплатил компании почти 95 млн рублей. В результате против него возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Руководителей компании подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело открыто на основании проверки прокуратуры и материалов, переданных следственным органам, а также по результатам оперативной работы УФСБ по Новосибирской области. Расследование находится на контроле прокуратуры региона.

Гончаров занимает пост министра с 1 февраля 2019 года. В декабре прошлого года у него уже проходили обыски на фоне уголовного дела в отношении его подчиненных, которых подозревали в превышении должностных полномочий.

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