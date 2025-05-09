В Удмуртии арестовали замруководителя управления Ростехнадзора

Первомайский районный суд Ижевска вынес решение об аресте одного из заместителей руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) в Удмуртии. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов республики.

Замглавы управления Ростехнадзора в Удмуртии был задержан по делу о превышении полномочий — 50-тилетний мужчина будет находиться под арестом два месяца. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2023 по март 2024 года умышленно не привлек газораспределительную компанию к ответственности за ввод в эксплуатацию опасных объектов без надзора Ростехнадзора. Как следует из материалов дела, подсудимый с целью сокрытия нарушений отдал распоряжение подчиненным подписать акты приемки газовых сетей без реальных проверок.

5 мая сообщалось, что суд в Саратове отправил под домашний арест бывшего главу министерства строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева, которого обвиняют в превышении полномочий.

Ранее стало известно, что гендиректора компании «Креатив» заподозрили в хищении на гособоронзаказе.