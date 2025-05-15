Главу новосибирского минпромторга арестовали по делу о превышении полномочий

Министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова арестовали по делу о превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, суд удовлетворил просьбу следствия и прокуратуры, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца — до 12 июля 2025 года.

Гончарова задержали 13 мая. В отношении него возбудили уголовное дело после прокурорской проверки и данных, предоставленных региональным управлением ФСБ.

Следствие установило, что с мая 2023-го по январь 2024 года министр незаконно уменьшил объем поставок по госконтракту, но при этом оплатил компании почти 95 млн рублей. В результате против него возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Руководителей компании подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Гончаров занимает пост министра с 1 февраля 2019 года. В декабре прошлого года у него уже проходили обыски на фоне уголовного дела в отношении его подчиненных, которых подозревали в превышении должностных полномочий.

Ранее в Удмуртии арестовали замруководителя управления Ростехнадзора.