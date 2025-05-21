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Главу минпромторга российского региона собираются отстранить от должности

В Новосибирской области главу минпромторга Гончарова хотят отстранить
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Суды общей юрисдикции Новосибирской области/VK

В Новосибирской области суд рассмотрел заявление об отстранении от должности главы минпромторга Андрея Гончарова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона в группе «‎Вконтакте».

Уточняется, что заседание проходило в закрытом режиме.

«Постановлением Октябрьского районного суда г. Новосибирска дело передано по территориальной подсудности на рассмотрение в Центральный районный суд. г. Новосибирска», — сказано в сообщении.

Постановление еще не вступило в силу, отметили в пресс-службе.

15 мая текущего года сообщалось, что Гончарова арестовали по делу о превышении полномочий. Его задержали 13 мая. В отношении него возбудили уголовное дело после прокурорской проверки и данных, предоставленных региональным управлением ФСБ.

Следствие установило, что с мая 2023-го по январь 2024 года министр незаконно уменьшил объем поставок по госконтракту, но при этом оплатил компании почти 95 млн рублей. В результате против него возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Руководителей компании подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее в Удмуртии арестовали замруководителя управления Ростехнадзора.

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