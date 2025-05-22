Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 300 км к юго-западу от города Палембанг на острове Суматра, где проживают около 1,4 млн человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 55 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

19 мая в южной части республики Дагестан случилось землетрясение. Предварительно, магнитуда составила 4,0. Глубина очага составила 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 122 км к юго-востоку от Махачкалы, где проживает примерно 600 тысяч человек.

17 мая землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали в центральной части Перу. По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 179 км к юго-востоку от города Аякучо, где проживают около 140 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 92 км.

14 мая в районе Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сейсмическую активность зафиксировали в 137 километрах юго-западнее острова Неиафу.

Ранее туристы начали массово отменять поездки в Японию из-за предсказаний из манги о землетрясении.