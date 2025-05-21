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Туристы начали массово отменять поездки в Японию из-за предсказаний из манги

CNN: туристы начали отменять туры в Японию из-за предсказаний о землетрясении
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Guitar photographer/Shutterstock/FOTODOM

Туристы из Азии начали массово отменять поездки в Японию из-за предсказаний о землетрясении, написанных в манге художницы Ре Тацуки «Будущее, которое я видела». Об этом сообщил телеканал CNN.

Журналисты отметили, что манга была выпущена в 1999 году. В ней описывалось, что в 2011 году в Японии произойдет масштабное стихийное бедствие. В результате в марте 2011 года на северный регион Тохоку обрушилось землетрясение.

Полная версия работы была издана в 2021 году. В книге говорится, что следующее крупное землетрясение должно произойти в июле 2025 года. Аналогичный прогноз, по данным телеканала, дали японские экстрасенсы.

Управляющий директор туристического агентства WWPKG в Гонконге отметил, что бронирование туров в Японию сократилось вдвое во время пасхальных праздников. По его словам, показатель может еще сильнее упасть в ближайшие два месяца.

В январе в правительственной комиссии Японии по исследованию сейсмической активности сообщили, что в стране готовятся к мощному землетрясению — резко возросла вероятность подземных толчков магнитудой 8–9. Вероятность такого события в ближайшие 30 лет специалистами оценивается в 80%.

Ранее у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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