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У Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4

EMSC: землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Королевства Тонга
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Uwe Anspach/Global Look Press

В районе Королевства Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмическая активность зафиксирована в 137 километрах юго-западнее острова Неиафу, население которого составляет около 4 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 243 км.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Также не поступало информации об угрозе цунами.

Этой же ночью подземные толчки ощущались в ливанском Бейруте, а также столицах Сирии и ЕгиптаДамаске и Каире. В Бейруте было зафиксировано два коротких толчка. Еще один ощутили на себе жители Каира, а также жители северной прибрежной части страны.

В ночь на 14 мая землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у западного побережья Мексики. Эпицентр находился на расстоянии 295 километров к северо-западу от города Ла-Крус-де-Лорето. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Эгейском море произошло землетрясение.

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