На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Перу произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Перу
close
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали в центральной части Перу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 179 км к юго-востоку от города Аякучо, где проживают около 140 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 92 км.

Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

14 мая в районе Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сейсмическую активность зафиксировали в 137 километрах юго-западнее острова Неиафу.

До этого стало известно, что в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате подземных толчков 94 дома оказались полностью разрушены.

Ранее россияне рассказали о землетрясении в Стамбуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами