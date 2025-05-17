В Перу произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали в центральной части Перу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 179 км к юго-востоку от города Аякучо, где проживают около 140 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 92 км.

Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

14 мая в районе Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сейсмическую активность зафиксировали в 137 километрах юго-западнее острова Неиафу.

До этого стало известно, что в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате подземных толчков 94 дома оказались полностью разрушены.

Ранее россияне рассказали о землетрясении в Стамбуле.