В Дагестане произошло землетрясение

В южной части республики Дагестан случилось землетрясение. Предварительно, магнитуда составила 4,0, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Глубина очага составила 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 122 км к юго-востоку от Махачкалы, где проживает примерно 600 тысяч человек.

Также по данным центра, землетрясение случилось примерно в 14:07 по местному времени.

17 мая землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали в центральной части Перу. По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 179 км к юго-востоку от города Аякучо, где проживают около 140 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 92 км.

14 мая в районе Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сейсмическую активность зафиксировали в 137 километрах юго-западнее острова Неиафу.

До этого стало известно, что в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате подземных толчков 94 дома оказались полностью разрушены.

Ранее россияне рассказали о землетрясении в Стамбуле.