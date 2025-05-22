Власти Белгородской области рассказали о восстановлении вышек сотовой связи после атак ВСУ

В Белгородской области восстановили 500 вышек сотовой связи, поврежденных Вооруженными силами Украины (ВСУ) за три года. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Много сложных случаев, но самое главное — мы принимаем максимальные меры для того, чтобы помочь людям восстановить связь. Договорился с министром цифрового развития Российской Федерации о том, чтобы наши базовые станции имели между собой роуминг», — написал глава региона.

Гладков рассказал об одном из таких случаев. Так, в Новой Таволжанке Шебекинского округа вышка восстанавливалась 14 раз. В Дроновке Грайворонского округа после атаки вышки была разрушена базовая станция. Ремонтная бригада восстановила ее, но не успела спуститься с объекта и была атакована, люди получили ранения.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. 41 БПЛА уничтожен над Брянской областью, 37 дронов ликвидированы над Орловской областью, 31 — над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ охотятся за машинами сотрудников российской администрации.