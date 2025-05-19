В Белгородской области нашли нарушения при строительстве оборонительных сооружений

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе дополнительной проверки были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений на сумму 109 млн рублей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Получил информацию о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. Проверяющие нашли нарушения на 109 млн рублей», — написал глава российского региона.

Также Гладков сообщил о нарушениях со стороны подрядных организаций, которые, как выявила проверка, завышали объемы своей работы. По словам губернатора Белгородской области, документы направлены в суд, проверка будет продолжена.

До этого Гладков сообщил о мерах поддержки для жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области, где участились атаки украинских беспилотников.

По его словам, в связи со сложной обстановкой и активностью БПЛА жители ряда сел получат единовременную выплату. Кроме того, им частично возместят плату за аренду жилья. Поддержка, в частности, коснется жителей сел Новое, Березовка, Кукуевка, Долгое и других.

Гладков уточнил, что заявление на получение выплаты можно будет подать через портал «Госуслуги» с 27 мая. После проверки средства перечислят через две недели.

Ранее Гладков сообщил о случаях мошенничества в Белгородской области ради компенсаций.