На строителей линий обороны в Белгородской области подали в суд

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что к строителям оборонительных сооружений в регионе были поданы иски.

По словам чиновника, это решение приняло управление капитального строительства после внутренней проверки. Власти хотят взыскать деньги с организаций, которые строили линии обороны, — «БелСпецТех-строя», «Белстройплюса», «Сталкера», «Автострады», «Региона Сибирь», «Белгороддорстроя» и «ЭкоРесурса 36».

Накануне глава области рассказал, что в ходе дополнительной проверки были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений на сумму 109 млн руб. По его словам, к работе подрядных организаций тоже возникли вопросы. Как показала проверка, они завышали объемы своей работы. Губернатор Белгородской области заявил, что документы были направлены в суд. Чиновник также пообещал продолжить проверку.

Ранее жители Белгородской области начали мошенничать ради компенсаций.