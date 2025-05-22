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В Нижнем Новгороде сняли ограничения на работу аэропорта Стригино

Аэропорт Нижнего Новгорода снова начал принимать и отправлять самолеты
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Роман Владимиров/РИА Новости

Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде вернулся к штатной работе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 20:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Ограничения действовали с 18:30 мск.

До этого сообщалось, что в аэропорту Жуковский в пятый раз за сутки ввели ограничения.

22 мая Росавиация сообщала, что на фоне атаки украинских БПЛА на Москву более 80 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Из-за угрозы воздушной атаки в столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку рейсов: было задержано более 160 вылетов.

Силы ПВО с ночи 22 мая отражают массированную атаку украинских беспилотников, только над Московской областью было сбито не менее 35 дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собянин сообщил об отражении атаки восьми беспилотников на Москву.

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