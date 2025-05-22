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В аэропорту Жуковский в пятый раз за сутки ввели ограничения

Росавиация: в аэропорту Жуковский вновь ввели ограничения
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов снова ввели в аэропорту Жуковский. Об этом сообщили Федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 19:37 МСК введены в аэропорту Жуковский», — говорится в сообщении.

В этом аэропорту ограничения вводят уже пятый раз за сутки. Первый раз ограничения ввели около 10 часов.

Незадолго до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту города Иваново.

Силы ПВО с ночи 22 мая отражают массированную атаку украинских беспилотников, только над Московской областью было сбито не менее 35 дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Домодедово.

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