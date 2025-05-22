Собянин сообщил об отражении атаки восьми беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку восьми беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб города.

Несколькими часами ранее Собянин сообщил, что системы ПВО сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. Утром глава города заявил об уничтожении 26 дронов.

В Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего БПЛА, 35 дронов, перехватили над Московским регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ивановской области сбили украинский беспилотник.