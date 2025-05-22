В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения

В Нижнем Новгороде ввели ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту Стригино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 18:30 мск введены в аэропорту Нижний Новгород», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту города Иваново.

До этого Росавиация сообщала, что на фоне атаки украинских БПЛА на Москву более 80 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Из-за угрозы воздушной атаки в столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку рейсов: было задержано более 160 вылетов.

Силы ПВО с ночи 22 мая отражают массированную атаку украинских беспилотников, только над Московской областью было сбито не менее 35 дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео с летевшим в сторону Москвы дроном ВСУ.