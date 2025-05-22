Отправили на запасные аэродромы: атака БПЛА привела к массовой задержке рейсов из Москвы

Росавиация: 82 самолета ушли на запасные аэродромы на фоне атак БПЛА на Москву

На фоне атаки украинских БПЛА на Москву более 80 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Из-за угрозы воздушной атаки в столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку рейсов: было задержано более 160 вылетов. Силы ПВО с ночи 22 мая отражают массированную атаку украинских беспилотников, только над Московской областью было сбито не менее 35 дронов.

Росавиация сообщила, что на фоне атаки украинских БПЛА на Московскую область на запасные площадки были направлены 82 самолета.

«Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения», — добавили в ведомстве.

По данным ведомства, массовых скоплений пассажиров в аэропортах нет и ситуация в них спокойная.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что 22 мая в аэропортах Москвы были задержаны более 160 рейсов. Больше всего задержек зафиксировано в Шереметьево — 72 рейса. В Домодедово задержан 71 рейс, во Внуково — 19.

Ведомство заявило, что следит за соблюдением прав пассажиров и контролирует оказание им необходимых услуг.

Позднее Роасавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово. На срок более 2 часов были задержаны 37 рейсов.

Несмотря на сообщения ведомств об отсутствии внештатных ситуаций в аэропортах Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что во Внуково с ночи находится рейс Turkish Airlines, который не может вылететь в Стамбул.

«Пассажирам не объясняют причин задержки и дают только воду», — сообщает канал.

По сообщениям очевидцев, чтобы связаться с представителями авиакомпании, нужно выйти из зала вылета и забрать багаж, но сотрудники авиакомпании не могут прояснить ситуацию.

Атака беспилотников

Атака украинских беспилотников на Московскую область продолжилась и днем 22 мая. По данным Telegram-канала Mash силы ПВО уничтожили два БПЛА в подмосковном Домодедове. Также о звуках взрывов сообщают жители Видного. На юге местами перекрыты выезды на МКАД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО уничтожила три БПЛА, летевших на столицу России.

«Нет еды, воды, нечем дышать»: сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за атаки дронов В ночь на 7 мая Москва подверглась новой атаке беспилотников, что привело к приостановке работы... 07 мая 12:32

Массированная атака беспилотников, затронувшая, в том числе Москву и область, началась в ночь на 21 мая. Из-за угрозы безопасности с перебоями работали все столичные аэропорты, их периодически закрывали для прилета и вылета. Утром 22 мая ограничения сохранялись в Домодедово и Жуковском.

Минобороны России заявило утром об уничтожении 105 украинских беспилотников в небе над десятью регионами страны в ночь на 22 мая.

«С 00.00 до 05.30 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорилось в сообщении ведомства.

В Московской области было сбито 35 украинских беспилотников. Над Курской областью уничтожено 12 БПЛА, над Белгородской — 11, над Тульской — 10. Девять БПЛА сбили над Калужской областью, еще семь над Воронежской. Также по три беспилотника были уничтожены в Липецкой и Смоленской областях и один в Брянской. Над Орловской областью ПВО ликвидировали четыре дрона.