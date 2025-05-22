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Работу аэропорта Иваново временно ограничили

Росавиация: в работе аэропорта Иваново ввели временные ограничения
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Аэропорт «Иваново»

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель агентства уточнил, что ограничения действуют с 17:25 мск. По его словам, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву. По его словам, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб города.

На фоне атаки украинских БПЛА на Москву более 80 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Из-за угрозы воздушной атаки в столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку рейсов: было задержано более 160 вылетов. Силы ПВО с ночи 22 мая отражают массированную атаку украинских беспилотников, только над Московской областью было сбито не менее 35 дронов.

Ранее в трех российских аэропортах сняли временные ограничения на полеты.

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