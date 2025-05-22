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В трех российских аэропортах сняли временные ограничения на полеты

Росавиация: в Домодедово, Жуковском и Иваново сняли ограничения на полеты
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Shutterstock

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Иваново (Южный) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов.

22 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение минувшей ночи и раннего утра российские ПВО уничтожили 26 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на столицу.

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ утром был объявлен план «Ковер». В результате сотни пассажиров застряли в зоне вылетов.

Как сообщал 21 мая Артем Кореняко, специалисты сразу нескольких ведомств держат на контроле ситуацию с аэропортами в Москве и Подмосковье. Он уточнил, что в их числе сотрудники Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

Кореняко предупредил о возможной задержке рейсов в московских аэропортах.

Ранее появилось видео с ликвидацией беспилотника ВСУ в Подмосковье.

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