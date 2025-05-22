Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ, летевших на Москву

Собянин: силами ПВО уничтожено еще два летевших на Москву БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ВСУ) сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канле сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб города.

Этим утром глава города сообщил об уничтожении 26 дронов противника, которые летели на столицу, в течение ночи и раннего утра.

Позже Telegram-канал Mash опубликовал кадры летящего в сторону Москвы беспилотника, которые сняты из окна самолета.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Mash раскрыл места уничтожения беспилотников ВСУ в Подмосковье.