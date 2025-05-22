Сотни пассажиров застряли в трех аэропортах Москвы

Сотни пассажиров застряли в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, люди не могут вылететь из-за атак украинских беспилотников. Об этом этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что как минимум 13 рейсов на вылет задержаны во Внуково, 11 — в Домодедово. Также задерживаются рейсы на прилет. В зоне ожидания прибыло много пассажиров, в том числе с детьми.

По данным канала, некоторые должны были вылететь еще ночью, но рейсы переносили несколько раз.

Пассажиры рейса Москва-Хургада авиакомпании Egypt Air рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что должны были вылететь из Домодедово в 1:15 мск, но вылет несколько раз переносили из-за плана «Ковер». В итоге через два часа пассажирам объявили регистрацию, у них забрали багаж и впустили в зону вылета. Но после попросили забрать вещи и перенесли рейс на 23:45, 22 мая. Канал опубликовал кадры с пассажирами в аэропорту, на них многие люди стоят с багажами в ожидании вылетов.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Домодедово.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский с 02:04 действовали ограничения на прием и отправку рейсов на фоне атаки беспилотников. Они были сняты в 05:55 мск.

Позднее во Внуково предупредили, что некоторые рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального расписания из-за введенных ночью ограничений.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов сбили над Москвой и Московской областью.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.