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Появилось видео с ликвидацией беспилотника ВСУ в Подмосковье

На видео попал момент ликвидации беспилотника ВСУ в Подмосковье
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Момент ликвидации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На ролике можно увидеть, как дрон сначала летит в небе. Затем российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают объект прямо в воздухе, и он взрывается. В результате от вражеского беспилотника остается лишь множество осколков, которые падают на землю.

22 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 26 дронов противника, которые летели на столицу, в течение ночи и раннего утра. Он уточнил, что на местах падения обломков в данный момент работают оперативные службы.

Из-за плана «Ковер», объявленного из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ, в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово 22 мая застряли сотни пассажиров.

По данным SHOT, во Внуково на вылет задержаны как минимум 13 рейсов, еще 11 — в Домодедово. Также задерживаются рейсы на прилет. В зонах ожидания находятся сотни пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые из них должны были вылететь еще ночью, но рейсы переносили несколько раз.

Ранее последствия падения обломков дрона ВСУ у детсада в Домодедове сняли на видео.

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