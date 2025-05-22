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Политолог указал на слабую охрану сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне

Политолог Ципис: у сотрудников посольства Израиля в США слабая охрана
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Jonathan Ernst/Reuters

Израильские спецслужбы не занимаются защитой диппредставительств. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог Саймон Ципис, комментируя убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Эксперт допустил, что охрана у дипломатов была очень слабой. При этом, по его словам, представители государств за рубежом — всегда уязвимая цель для экстремистов.

«Более того, правоохранители «держат на карандаше» далеко не всех радикалов. Например, на Евровидении в этом году многотысячная толпа скандировала лозунги против Израиля. Как проконтролировать каждого из них?» — задался вопросом Ципис.

Он также выразил сомнение, что произошедшее повлияет на отношения США и Израиля. Между лидерами назрел разлад, не имеющий непосредственного отношения к нападению на дипломатов, пояснил политолог.

22 мая двое сотрудников израильского посольства в США были застрелены у Еврейского музея в Вашингтоне. По данным полиции, нападение совершил 30-летний житель Чикаго, выкрикивавший лозунги в поддержку Палестины. Американский лидер Дональд Трамп назвал произошедшее актом антисемитизма и выразил соболезнования семьям погибших. Резонансное убийство произошло на фоне проведения в Соединенных Штатах кампании по отмене виз мигрантам, которые участвуют в демонстрациях в поддержку жителей сектора Газа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Англии задержали пятерых иранцев, которых подозревают в подготовке теракта.

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