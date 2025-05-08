В Англии задержали пятерых иранцев, которых подозревают в подготовке теракта

FT: пятеро граждан Ирана планировали напасть на посольство Израиля в Лондоне

Пятеро задержанных на прошлой неделе в Великобритании граждан Ирана подозреваются в планировании нападения на израильское посольство в Лондоне. Об этом со ссылкой на информированные о ходе расследования источники сообщает газета Financial Times (FT).

По их сведениям, террористическая ячейка находилась на завершающей стадии планирования нападения на посольство Израиля, которое расположено в Кенсингтоне на западе британской столицы. Иранцы могли осуществить свои планы уже через несколько часов.

Источники уточнили, что в операции по задержанию граждан Ирана участвовали сотрудники полиции из подразделения по борьбе с терроризмом и военные.

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Ранее в посольство России в Швеции попытался прорваться украинец на автомобиле.