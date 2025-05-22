Симоньян получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила от президента РФ Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, не меньшим усердием, не меньшим патриотизмом», — сказала журналист.

Она также отметила, что ей неловко получать такой орден наравне с космонавтами, которые пробыли на орбите Земли больше года, и девушкой, спасшей бойца СВО, закрыв его собой от обстрела.

6 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Симоньян церковным орденом княгини Ольги. По его мнению, работа журналистки в качестве главного редактора является примером «высочайшего профессионализма».

Ранее Путин наградил орденом Ларису Удовиченко.