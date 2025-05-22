Более 80 самолетов ушли на запасные аэродромы 22 мая

На фоне атаки украинских беспилотников на регионы России 82 самолета улетели на запасные аэродромы утром 22 мая. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, практически все лайнеры к настоящему моменту приземлились в аэропортах первоначального назначения. Там же добавили, что сейчас массовых скоплений пассажиров в воздушных гаванях нет и ситуация в них спокойная.

Массированная атака беспилотников Вооруженных сил Украины в том числе на московский регион началась в ночь на 21 мая. С перебоями работали все столичные аэропорты, которые периодически закрывали небо для приема и выпуска самолетов в целях обеспечения безопасности. Утром 22 мая ограничения некоторое время действовали в московском Домодедово и подмосковном Жуковском.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов сбили над Москвой и Московской областью.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.