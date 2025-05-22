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Более 80 самолетов ушли на запасные аэродромы 22 мая

Росавиация: 82 самолета ушли на запасные аэродромы на фоне атак беспилотников
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capibara89/Shutterstok/FOTODOM

На фоне атаки украинских беспилотников на регионы России 82 самолета улетели на запасные аэродромы утром 22 мая. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, практически все лайнеры к настоящему моменту приземлились в аэропортах первоначального назначения. Там же добавили, что сейчас массовых скоплений пассажиров в воздушных гаванях нет и ситуация в них спокойная.

Массированная атака беспилотников Вооруженных сил Украины в том числе на московский регион началась в ночь на 21 мая. С перебоями работали все столичные аэропорты, которые периодически закрывали небо для приема и выпуска самолетов в целях обеспечения безопасности. Утром 22 мая ограничения некоторое время действовали в московском Домодедово и подмосковном Жуковском.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов сбили над Москвой и Московской областью.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.

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