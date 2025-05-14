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У мэра Новочеркасска провели обыски

РИА: у подозреваемого в получении взятки мэра Новочеркасска прошли обыски
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Юрий Лысенко/VK

В Новочеркасске Ростовской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски у главы городской администрации Юрия Лысенко. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По информации силовиков, следственные действия прошли как в его доме, так и в здании мэрии поздним вечером.

Лысенко задержали накануне, 13 мая. По данным регионального управления Следственного комитета, в 2024 году чиновник с помощью подчиненного получил взятку от застройщика. Речь идет о земельном участке и строительстве жилого дома на нем. Общая стоимость имущества и услуг превышает 8 млн рублей.

Однако изданию «161» источники в правительстве Ростовской области рассказали, что Лысенко вымогал взятку в 20 млн рублей.

Следствие считает, что взятку предложили за содействие в строительстве школы на участке застройщика за счет бюджетных денег. Также чиновник обеспечил включение объекта в региональную программу по развитию территорий.

В отношении Лысенко возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Его подчиненный проходит по делу о посредничестве во взяточничестве.

Ранее менеджер филиала «Россетей» пытался избавиться от взятки под камерой.

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