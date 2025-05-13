Мэра Новочеркасска задержали

ТАСС: мэра Новочеркасска Лысенко задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко в рамках расследования уголовного дела, его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что мэра Новочеркасска подозревают в получении взятки.

Изданию «161» источники в правительстве Ростовской области рассказали, что Лысенко вымогал взятку в 20 млн руб.

Следствие считает, что мэр Новочеркасска в 2024 году при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг по строительству на этом участке жилого дома на общую сумму 8 млн рублей, рассказали РБК в правоохранительных органах.

Отмечается, что за посредничество также был задержан сотрудник администрации города.

Ранее менеджер филиала «Россетей» пытался избавиться от взятки под камерой.