Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне косвенно признал свою вину

Подозреваемый в убийстве в Вашингтоне косвенно признал причастность к стрельбе

Подозреваемый в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне Элиас Родригес (Elias Rodriguez) косвенно признал свою причастность к преступлению. Об этом сообщила начальник столичного департамента полиции Памела Смит, передает Reuters.

После стрельбы Родригес зашел в еврейский музей, откуда вышли дипломаты. Его задержала охрана.

После того как на мужчину надели наручники, он показал место, где выбросил оружие, оно было изъято. Родригес дал понять, что это он совершил преступление, рассказала Смит во время брифинга мэра Вашингтона Мюриэл Баузер.

МИД Израиля назвал имена жертв: Ярон Лищинский и Сара Линн Милгрим.

Инцидент произошел накануне вечером в Вашингтоне. Около 21:15 по местному времени (04:15 мск, 22 мая) неизвестный застрелил двух сотрудников посольства Израиля недалеко от еврейского музея, который посетили дипломаты. Еще несколько человек получили ранения. По данным NBC, подозреваемый в совершении стрельбы выкрикивал пропалестинский лозунг, когда его задерживали.

Позднее стало известно, что в нападении подозревают 30-летнего Элиаса Родригеса. Ранее он не привлекался полицией.

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп заявил, что эти убийства в Вашингтоне, «основанные на антисемитизме», должны прекратиться.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил усилить безопасность в израильских дипломатических миссиях по всему миру.

Ранее израильские ученые заявили о рекордном всплеске антисемитизма по всему миру.