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Полиция Вашингтона назвала имя подозреваемого в убийстве израильских дипломатов

Reuters: по подозрению в убийстве дипломатов в США задержан 30-летний мужчина
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Jonathan Ernst/Reuters

По подозрению в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне задержан 30-летний Элиас Родригес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Начальник полиции Вашингтона Памела Смит заявила, что Родригеса видели расхаживающим возле еврейского музея, где произошла стрельба. Подозреваемый выкрикивал «Свобода Палестине», когда его задержали.

Смит рассказала, что Родригес ранее не привлекался полицией.

Также начальник полиции сообщила, что до стрельбы ее отделение не получало никаких разведданных об угрозе терроризма или информацию о том, что кто-то может совершить преступление на почве ненависти.

В Вашингтоне вечером около 21:15 по местному времени (04:15 мск, 22 мая) неизвестный застрелил двух сотрудников посольства Израиля, еще несколько человек получили ранения. Инцидент произошел недалеко от еврейского музея, который посетили дипломаты. По данным NBC, подозреваемый в совершении стрельбы выкрикивал пропалестинский лозунг, когда его задерживали. Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп заявил, что эти убийства в Вашингтоне, «основанные на антисемитизме», должны прекратиться.

Ранее депутат Рады назвал возможные причины убийства экс-советника Януковича.

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